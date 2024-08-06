"Челси" продолжает переговоры по Осимхену

"Челси" продолжает переговоры по нападающему итальянского "Наполи" Виктору Осимхену, и этот процесс может затянуться до конца летнего трансферного окна.

Процесс переговоров по трансферу Осимхена осложняет тот факт, что частью сделки должен стать нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, отчаянно жаждущий воссоединиться с главным тренером "Наполи" Антонио Конте, под руководством которого он выигрывал Серию А в "Интере".



Как сообщает The Independent, два клуба близки к компромиссу между собой и находят эту рокировку нападающими обоюдовыгодной, однако согласование некоторых деталей займет больше времени.



И если со стороны 31-летнего Лукаку почти все согласовано, лагерь 25-летнего Осимхена пока не достиг договоренностей с "Наполи" и "Челси". Утверждается, что Виктор хочет напоследок получить от своего клуба 12 миллионов евро (10 млн. фунтов).



Также Осимхену нужно согласовать с "Челси" свою зарплату — по своему действующему контракту, подписанному в декабре, Виктор получает слишком много для "Наполи", и это стало фактором в решении клуба Серии А отпустить своего бомбардира.



В данный момент ожидания таковы, что Лукаку перейдет в "Наполи" по постоянному трансферу, а Осимхена "Челси" возьмет в аренду с последующим выкупом.