Слот заверил, что "Ливерпуль" работает над приобретениями

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заверил, что его клуб работает над приобретениями.

Уже на следующей неделе стартует новый сезон Премьер-Лиги, а "Ливерпуль" остается единственным в дивизионе клубом, который не совершил ни одного постоянного приобретения этим летом.



По словам Слота, на самом деле "Ливерпуль" не бездействует на трансферном рынке. Новый спортивный директор "красных" Ричард Хьюз активно ищет усиление, а сам Арне сосредоточен на улучшении имеющихся игроков.



"Я сосредоточен на нашем турне, на нашей игре, а также на том, что нам нужно улучшить и что мы делаем хорошо. Как я уже говорил, здесь действительно высокая планка для новых приобретений, потому что у нас так много хороших игроков".



"Поэтому, во-первых, непросто найти игрока, который соответствует этим стандартам. А, во-вторых, будет ли он доступен? После этого нам еще нужно договориться с ними, поэтому найти игрока, который может помочь нам, не всегда просто, но Ричард упорно трудится над этим, и давайте посмотрим, что из этого выйдет".



"Как я и говорил, когда брался за эту работу, прежде всего я сосредоточен на работе с командой и на том, чтобы подготовить их наилучшим образом к первому матчу Премьер-Лиги и последующим матчам. Что касается остальных вещей, то над ними работает Ричард, он держит меня в курсе, но мой главный фокус — на команде здесь", — цитирует Слота talkSPORT.