Светская хроника за вторник
Аарон Ван-Биссака требует от "Манчестер Юнайтед" компенсацию. Джек Грилиш может покинуть "Манчестер Сити" в январе. "Челси" заплатит более 20 миллионов фунтов за 16-летнего игрока. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
Защитник Аарон Ван-Биссака требует от "Манчестер Юнайтед" несколько миллионов фунтов в виде компенсации, чтобы он согласился перейти в "Вест Хэм" с понижением зарплаты. (The Sun)
Защитник Глейсон Бремер отверг интерес "Ливерпуля" и решил заключить новый контракт с "Ювентусом". (Fabrizio Romano)
"Ювентус" готов продать вингера Федерико Кьезу в "Ливерпуль". (Daily Mirror)
На этой неделе "Ливерпуль" проведет встречу насчет приобретения голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили. (Relevo)
Полузащитник Джек Грилиш может покинуть "Манчестер Сити" в январе, если к тому времени не вернет свое место в основе. (Football Insider)
"Челси" продаст нападающих Давида Датро Фофана и Армандо Бройю этим летом. (The Athletic)
"Челси" собирается заплатить 35 млн. фунтов за 20-летнего нападающего "Атлетико" Саму Омородиона. (Sky Sports)
"Челси" согласовал покупку 16-летнего полузащитника "Гремио" Габриэля Мека за 20.5 млн. фунтов. (Globo)
Защитник "Челси" Алфри Гилкрист согласился провести следующий сезон в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (The Athletic)
"Вест Хэм" оптимистичен насчет приобретения защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки. (Sky Sports)
"Фулхэм" продолжает переговоры с "Юнайтед" насчет полузащитника Скотта Мактоминея. (Sky Sports)
Другое
Бруну Фернандеш и Джейдон Санчо могут начать новый сезон в качестве нападающих "Юнайтед". (ESPN)
Нападающий "Пэлас" Жан-Филипп Матета вывел французов в финал Олимпийских игр в Париже, где они сыграют против Испании. (BBC)
Деклайн Райс и Букайо Сака вернулись из отпусков и приступили к тренировкам на базе "Арсенала". (The Sun)
Игроки "Юнайтед" Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд инвестировали в компанию, которая производит косметику для детских волос и кожи. (The Sun)
06.08.2024 06:00
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