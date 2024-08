Светская хроника за вторник

Аарон Ван-Биссака требует от "Манчестер Юнайтед" компенсацию. Джек Грилиш может покинуть "Манчестер Сити" в январе. "Челси" заплатит более 20 миллионов фунтов за 16-летнего игрока. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Защитник Аарон Ван-Биссака требует от "Манчестер Юнайтед" несколько миллионов фунтов в виде компенсации, чтобы он согласился перейти в "Вест Хэм" с понижением зарплаты. (The Sun)



Защитник Глейсон Бремер отверг интерес "Ливерпуля" и решил заключить новый контракт с "Ювентусом". (Fabrizio Romano)



"Ювентус" готов продать вингера Федерико Кьезу в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



На этой неделе "Ливерпуль" проведет встречу насчет приобретения голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили. (Relevo)



Полузащитник Джек Грилиш может покинуть "Манчестер Сити" в январе, если к тому времени не вернет свое место в основе. (Football Insider)



"Челси" продаст нападающих Давида Датро Фофана и Армандо Бройю этим летом. (The Athletic)



"Челси" собирается заплатить 35 млн. фунтов за 20-летнего нападающего "Атлетико" Саму Омородиона. (Sky Sports)



"Челси" согласовал покупку 16-летнего полузащитника "Гремио" Габриэля Мека за 20.5 млн. фунтов. (Globo)



Защитник "Челси" Алфри Гилкрист согласился провести следующий сезон в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (The Athletic)



"Вест Хэм" оптимистичен насчет приобретения защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки. (Sky Sports)



"Фулхэм" продолжает переговоры с "Юнайтед" насчет полузащитника Скотта Мактоминея. (Sky Sports)



Другое



Бруну Фернандеш и Джейдон Санчо могут начать новый сезон в качестве нападающих "Юнайтед". (ESPN)



Нападающий "Пэлас" Жан-Филипп Матета вывел французов в финал Олимпийских игр в Париже, где они сыграют против Испании. (BBC)



Деклайн Райс и Букайо Сака вернулись из отпусков и приступили к тренировкам на базе "Арсенала". (The Sun)



Игроки "Юнайтед" Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд инвестировали в компанию, которая производит косметику для детских волос и кожи. (The Sun)