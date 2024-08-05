"Атлетико" близок к договоренности по Альваресу

Испанский "Атлетико" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения нападающего Хулиана Альвареса.

На днях главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Альварес определится со своим будущим после выступления за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, однако события развиваются гораздо быстрее.



В данный момент "Атлетико" находится на пороге договоренности с "Сити" насчет окончательной цены за 24-летнего Альвареса и структуры платежей.



The Athletic ожидает, что "Сити" сможет выручить за Альвареса минимум в пять раз больше, нежели те 14 миллионов фунтов, за которые сами "горожане" купили Хулиана у "Ривер Плейт" в январе 2022.



Также утверждается, что Альварес заинтересован в переезде в Мадрид, и с согласованием условий личного контракта не должно возникнуть сложностей.



В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча за "Сити" во всех соревнованиях, забив 19 голов и отдав 13 результативных передач, однако на важные игры, включая финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", Хулиан зачастую не попадал в стартовый состав.



Прорыв в переговорах по Альваресу позволил "Атлетико" смягчить свою позицию насчет нападающего Саму Омородиона, которого сейчас пытается заполучить "Челси". 20-летний испанец может достаться "синим" за 34 млн. фунтов.