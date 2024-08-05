Йоро был успешно прооперирован
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро перенес успешную операцию на стопы.
В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" за 59 миллионов фунтов, и уже в своем втором предсезонном матче за "красных дьяволов" — против "Арсенала" в Лос-Анджелесе — Лени получил перелом левой стопы.
Из официального заявления "Юнайтед" следует, что сегодня Йоро был успешно прооперирован. Тепер 18-летний француз приступает к реабилитации, которая займет около трех месяцев.
Таким образом, Йоро пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, а также старт "Юнайтед" в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Лиге Европы.
05.08.2024 22:00
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