"Ньюкасл" близок к покупке Гехи

"Ньюкасл" близок к покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи за 60 миллионов фунтов.

По информации The Telegraph, за последние дни "Ньюкасл" и "Пэлас" значительно продвинулись в переговорах, и у обеих сторон появилась уверенность насчет достижения компромисса.



Сам Гехи открыт к переезду на "Сент-Джейс Парк", и с согласованием условий личного контракта не должно возникнуть каких-либо проблем.



24-летний Гехи зарекомендовал себя одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, а также был основным игроком сборной Англии на пути к финалу Евро-2024 ранее этим летом.



Ранее этим летом Гехи сватали в различные топ-клубы, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако всех их отпугнула высокая цена за бывшего юниора "Челси".