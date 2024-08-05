"Брайтон" пытается опередить "Челси" в борьбе за О'Райли

"Брайтон" пытается опередить "Челси" в борьбе за полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.

В минувший уикенд стало известно, что "Челси" рассматривает О'Райли в качестве одного из вариантов на замену Конору Галлахеру, который находится на своем пути в "Атлетико".



По информации Sky Sports, О'Райли вызывает интерес у целого ряда клубов Премьер-Лиги и из-за рубежа, причем "Брайтон" уже вступил в переговоры с "Селтиком" о покупке 23-летнего датчанина.



Ранее этим летом "Селтик" отказался продать О'Райли в "Аталанту", а в январе отклонил предложение "Атлетико" в 20 миллионов фунтов по Мэтту.



В прошлом сезоне О'Райли забил 19 голов и отдал 18 результативных передач в 49 матчах за команду Брендана Роджерса.