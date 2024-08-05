"Челси" снова обсуждает покупку Омородиона
"Челси" возобновил интерес к нападающему "Атлетико" Саму Омородиону.
В июне "Челси" уже пытался приобрести Омородиона, однако "Атлетико" отклонил предложение "синих" в 27.4 млн. фунтов, после чего интерес лондонского клуба к Саму угас.
Однако сейчас "Атлетико" договаривается о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, что стало поводом для "Челси" предпринять новую попытку заполучить Омородиона.
По информации Sky Sports, "Челси" и "Атлетико" ведут переговоры о сумме в районе 35 миллионов фунтов.
Однако "Челси" сможет заполучить 20-летнего испанца нигерийского происхождения, только если "Атлетико" обзаведется другим нападающим.
05.08.2024 18:00
Просмотров: 152
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лучше бы 8-го кипера взяли
(ответить)
Скажите им, что это не Осимхен :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий