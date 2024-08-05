"Челси" снова обсуждает покупку Омородиона

Саму Омородион "Челси" возобновил интерес к нападающему "Атлетико" Саму Омородиону.

В июне "Челси" уже пытался приобрести Омородиона, однако "Атлетико" отклонил предложение "синих" в 27.4 млн. фунтов, после чего интерес лондонского клуба к Саму угас.

Однако сейчас "Атлетико" договаривается о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, что стало поводом для "Челси" предпринять новую попытку заполучить Омородиона.

По информации Sky Sports, "Челси" и "Атлетико" ведут переговоры о сумме в районе 35 миллионов фунтов.

Однако "Челси" сможет заполучить 20-летнего испанца нигерийского происхождения, только если "Атлетико" обзаведется другим нападающим.


Метки Атлетико, Омородион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. hakid 05.08.2024 18:19 # hakid
    лучше бы 8-го кипера взяли

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  2. alex0msk 05.08.2024 18:17 # alex0msk
    Скажите им, что это не Осимхен :)

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