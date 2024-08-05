"Челси" снова обсуждает покупку Омородиона

"Челси" возобновил интерес к нападающему "Атлетико" Саму Омородиону.

В июне "Челси" уже пытался приобрести Омородиона, однако "Атлетико" отклонил предложение "синих" в 27.4 млн. фунтов, после чего интерес лондонского клуба к Саму угас.



Однако сейчас "Атлетико" договаривается о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, что стало поводом для "Челси" предпринять новую попытку заполучить Омородиона.



По информации Sky Sports, "Челси" и "Атлетико" ведут переговоры о сумме в районе 35 миллионов фунтов.



Однако "Челси" сможет заполучить 20-летнего испанца нигерийского происхождения, только если "Атлетико" обзаведется другим нападающим.