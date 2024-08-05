"Атлетико" предложил "Сити" включить Фелиша в сделку по Альваресу

Испанский "Атлетико" предложил включить своего нападающего Жоау Фелиша в сделку по Хулиану Альваресу из "Манчестер Сити".

На прошлой неделе стало известно, что "Атлетико" вступил в переговоры с "Сити" о покупке Альвареса, который не вполне доволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, выдвинутое "Атлетико" предложение предполагает, что "Сити" получит за Альвареса определенную сумму денег и право арендовать Фелиша на предстоящий сезон.



В прошлом "Сити" уже интересовался Фелишем — до перехода того в "Челси" на правах аренды на вторую половину сезона 2022/23, когда Жоау забил четыре гола в 20 матчах за "синих".



Прошлый сезон 24-летний португалец провел в аренде в "Барселоне", отличившись 10 раз в 44 матчах.



Также утверждается, что "Сити" оценивает Альвареса в 75 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов хочет предусмотреть в виде бонусов. При этом сам 24-летний аргентинец заинтересован в переходе в "Атлетико".