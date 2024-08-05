"Челси" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги Конференций

Челси "Челси" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги Конференций.

Совершив резкий рывок в концовке прошлого сезона, "Челси" финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге и благодаря этому квалифицировался в третий по значимости клубный турнир Европы.

Начать свой путь в Лиге Конференций "Челси" предстоит с заключительного отборочного раунда, в котором команда Энцо Марески, как это определил брошенный сегодня УЕФА жребий, сразится с португальской "Брагой" или швейцарским "Серветтом".

Первый из этих двух матчей состоится на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 22 августа, ответный — через одну неделю.

"Брага" и "Серветт" сразятся друг с другом 8 и 15 августа, причем на "Челси" выйдет проигравший в этом двухматчевом противостоянии, тогда как победитель продолжит свой путь в Лиге Европы.


Метки Брага, Лига Конференций, Серветт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2024 16:00

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