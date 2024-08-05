Постекоглу назвал приоритет "Тоттенхэма" на остаток летнего окна
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил, что приглашение нападающего является приоритетом для его клуба на остаток летнего трансферного окна.
Этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой состав с помощью Арчи Грея, а также повторно арендовал Тимо Вернера, однако Постекоглу указывает на то, что на позиции форварда "шпоры" до сих пор не обзавелись заменой Харри Кейну, проданному в "Баварию" год назад.
"Думаю, в этой зоне у нас наибольший дефицит в плане выбора игроков в данный момент, поэтому, разумеется, мы сосредоточены на поиске решения".
"Думаю, для нас важнее всего тип нападающего, которого мы можем пригласить. Вы знаете, что мы играем определенным образом. У нас определенные требования к физической готовности и техническим аспектам, и нападающий должен этому соответствовать", — сообщил Постекоглу Football.London.
05.08.2024 15:00
Просмотров: 477
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вылетает
(ответить)
До зимы грек не протянет, все выхлопы оставил в прошлом году
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий