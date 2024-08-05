Эмери рассчитывает на Дурана в новом сезоне

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что рассчитывает на нападающего Джона Дурана в новом сезоне.

Ранее этим летом "Вилла" пыталась продать Дурана в "Челси" и "Вест Хэм", но ни с тем, ни с другим клубом не договорилась.



Несмотря на это, Унаи готов и дальше работать с 20-летним колумбийцем, который прибыл на "Вилла Парк" из "Чикаго Файр" в январе 2023.



"Он возвращается на следующей неделе после того, как сыграл за сборную Колумбии против Аргентины в финале (Кубка Америки). У него большой потенциал, и я всегда был близок с ним, помогая его адаптации в Европе, в Премьер-Лиге".



"Теперь он возвращается, и я снова буду работать с ним, как в прошлом году, стараясь постепенно сделать его лучше".



"Конечно, он способен раскрыть свой потенциал, но мы продолжим работать с ним, как и раньше, потому что он очень требователен", — цитирует Эмери Birmingham Mail.