Эмери рассчитывает на Дурана в новом сезоне
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что рассчитывает на нападающего Джона Дурана в новом сезоне.
Ранее этим летом "Вилла" пыталась продать Дурана в "Челси" и "Вест Хэм", но ни с тем, ни с другим клубом не договорилась.
Несмотря на это, Унаи готов и дальше работать с 20-летним колумбийцем, который прибыл на "Вилла Парк" из "Чикаго Файр" в январе 2023.
"Он возвращается на следующей неделе после того, как сыграл за сборную Колумбии против Аргентины в финале (Кубка Америки). У него большой потенциал, и я всегда был близок с ним, помогая его адаптации в Европе, в Премьер-Лиге".
"Теперь он возвращается, и я снова буду работать с ним, как в прошлом году, стараясь постепенно сделать его лучше".
"Конечно, он способен раскрыть свой потенциал, но мы продолжим работать с ним, как и раньше, потому что он очень требователен", — цитирует Эмери Birmingham Mail.
05.08.2024 14:00
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