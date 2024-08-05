Франк: "Буду на небесах от счастья, если Тоуни останется"

Наставник "Брентфорда" Томас Франк заявил, что будет "на небесах от счастья", если нападающий Айвен Тоуни останется в клубе.

Некоторое время назад казалось, что продажа Тоуни этим летом неминуема, ведь контракт Айвена истекает следующим летом.



Однако большие клубы не проявили серьезного интереса к Тоуни, вдобавок Игорь Тиаго, которого "Брентфорд" купил на замену Айвену, получил тяжелую травму колена и выбыл до конца года.



Франк даже рад такому раскладу — и хотя у каждого игрока "Брентфорда" есть своя цена, "пчелы" не нуждаются в продаже 28-летнего англичанина.



"Я сосредоточен на том, что Айвен — игрок "Брентфорда", и я очень рад, что он здесь. А если Айвен будет здесь на старте сезона, я буду на небесах от счастья".



"Я уже говорил, что мы являемся продающим клубом, но Айвен — по-прежнему наш игрок, насколько мне известно", — цитирует Франка The Athletic.