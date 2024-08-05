Два клуба Премьер-Лиги пытались перехватить Галлахера

Два клуба из топ-6 Премьер-Лиги сделали свои запросы насчет полузащитника Конора Галлахера, прежде чем тот решил перейти в "Атлетико".

Ранее днем стало известно, что Галлахер направляется в Мадрид, чтобы заключить пятилетний контракт с "Атлетико", который заплатит за него "Челси" 34 миллиона фунтов.



Sky Sports подтверждает, что Галлахер уже договорился с "Атлетико", причем свой ответ испанскому гранду Конор дал за минуту до дедлайна, установленного на полуночи по местному времени.



Источник также сообщает, что за последние дни свои запросы насчет Галлахера сделали два неназванных клуба из топ-6 Премьер-Лиги, однако воспитанник "Челси" отказался переходить в другой английский клуб и предпочел отправиться за рубеж.



Добавим, ранее этим летом интерес к Галлахеру приписывали "Тоттенхэму" и "Астон Вилле".