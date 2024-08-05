Мартин подтвердил, что "Саутгемптон" ведет переговоры по Карвалью

Главный тренер "Саутгемптона" Расселл Мартин подтвердил, что его клуб ведет переговоры с "Ливепулем" насчет вингера Фабиу Карвалью.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" отклонил предложение "Саутгемптона" в 15 миллионов фунтов о покупке Карвалью, который прошлый сезон провел в "РБ Лейпциг" и "Халле" на правах аренды.



Ожидается, что "Саутгемптон" вернется с улучшенным предложением, при этом "Ливерпуль" не собирается снова отправлять 21-летнего португальца в аренду.



Мартин не скрывает своих симпатий к Карвалью, однако Расселл не знает, каковы шансы "святых" заполучить игрока.



"Этот игрок нам достаточно давно нравится. Мы разговаривали в январе, но в силу той или иной причины не смогли заключить сделку. У нас был большой выбор на этой позиции. А он отправился в "Халл" и был там хорош".



"В это время года всегда много слухов. Нас связывают со многими игроками. Некоторые слухи далеки от истины, а некоторые очень правдивы. Он (Карвалью) мне нравится, но я уверен, много других тренеров чувствуют то же самое. У меня нет какой-либо другой информации".



"Посмотрим. Этим вечером у меня будет созвон с владельцами и исполнительным директором, потому что в предсезонный период работа никогда не прекращается. Мы обсудим стратегию в отношении каждого игрока, который нас интересует".



"Думаю, все мы — я и руководство — сходимся в том, что нам требуется усиление, но у нас еще есть время. Я расслаблен насчет этого, мы упорно трудимся за кулисами. Я обожаю группу игроков, с которыми работаю, они стараются изо всех сил. Думаю, мы в порядке", — цитирует Мартина Daily Mirror.