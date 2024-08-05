Конор Галлахер летит в Мадрид

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер сегодня прилетит в Мадрид, чтобы оформить свой переход в "Атлетико".

На прошлой неделе Галлахер — второй раз за лето — отказался продлевать свой истекающий через год контракт с "Челси", а "синие" приняли предложение "Атлетико" в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) о покупке Конора.



До последнего были сомнения, захочет ли сам Галлахер покинуть родину, однако Daily Mail утверждает, что 24-летний англичанин решился на этот шаг после прорыва в переговорах накануне.



Уже сегодня Галлахер вместе со своим агентом прибудет в Мадрид с намерением заключить с "Атлетико" контракт до 2029 года.



"Тоттенхэм" внимательно наблюдал за развитием событий вокруг Галлахера, но так и не решился сделать свое предложение, чувствуя, что "Челси" предпочитает продать Конора за рубеж.



В прошлом сезоне Галлахер был ключевым игроком "Челси", а также в большинстве матчей исполнял обязанности капитана, подменяя в этой роли прописавшегося в лазарете Риса Джеймса.