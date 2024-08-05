Ираола объяснил, почему Соланке не сыграл с "Райо Вальекано"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола объяснил отсутствие нападающего Доминика Соланке в предсезонном матче против "Райо Вальекано".

На днях усилились спекуляции о том, что "Тоттенхэм" собирается приобрести Соланке, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов.



И хотя Соланке пропустил победу 1:0 над "Райо Вальекано" в воскресенье, это никак не связано с возможным трансфером — 26-летний англичанин просто получил небольшую траву.



"Ему наступили на стопу вчера, и мы не собирались рисковать им в предсезонном матче. Надеюсь он сыграет в следующем матче против "Жироны".



"Там ничего серьезного. Просто он не мог надеть бутсу, и мы, разумеется, решили им не рисковать. Надеюсь, другие игроки тоже сыграют против "Жироны". Игроки вроде Джастина Клюйверта и Льюиса Кука — у них были небольшие проблемы, но они по-настоящему близки", — цитирует Ираолу Sky Sports.