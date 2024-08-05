Каземиро, вероятно, останется в "Юнайтед"

Полузащитник Каземиро с высокой вероятностью останется в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

На протяжении последних месяцев пресса неустанно спекулировала насчет возможного ухода Каземиро из "Юнайтед" — особенно после того, как 32-летний бразилец отказался сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в мае.



Клубы Саудовской Аравии выглядели единственной реальной возможностью для "Юнайтед" избавиться от Каземиро, учитывая возраст, трансферную стоимость и зарплату экс-игрока "Реала".



Однако The Athletic утверждает, что переговоры "Юнайтед" с саудитами ни к чему не привели, и теперь ожидается, что сезон 2024/25 Каземиро проведет с командой Эрика Тен Хага.



Несмотря на то, что Каземиро остается, "Юнайтед" все равно хочет приобрести опорного полузащитника. "Красные дьяволы" находятся в контакте с ПСЖ насчет Мануэля Угарте, а также держат в уме вариант с возвращением Софьяна Амрабата, который прошлый сезон провел на "Олд Траффорд" в аренде.