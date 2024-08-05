Матип может помочь МЮ заполучить Де Лигта

Жоэль Матип Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить Маттейса Де Лигта из "Баварии", создав эффект домино.

Напомним, Матип покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, когда истек его контракт. Судя по всему, 32-летний камерунец собирается вернуться в Германию, где он ранее выступал за "Шальке-04".

Как сообщает Sky Sport Germany, Матип провел "очень позитивные переговоры" с "Байером". Жоэль заинтересован в переезде в Леверкузен, несмотря на то, что у него есть и другие варианты.

"Байер" рассматривает доступного свободным агентом Матипа в качестве замены для Джонатана Та, за которым в свою очередь охотится "Бавария".

Если "Бавария" действительно купит Та, это лишь приблизит к уходу Де Лигта. Маттейс уже договорился с "Юнайтед", но "красным дьяволам" пока не удается согласовать его стоимость с клубом из Мюнхена.


Метки Бавария, Байер, Де Лигт, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Матип

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2024 07:00

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