Матип может помочь МЮ заполучить Де Лигта

Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может помочь "Манчестер Юнайтед" заполучить Маттейса Де Лигта из "Баварии", создав эффект домино.

Напомним, Матип покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, когда истек его контракт. Судя по всему, 32-летний камерунец собирается вернуться в Германию, где он ранее выступал за "Шальке-04".



Как сообщает Sky Sport Germany, Матип провел "очень позитивные переговоры" с "Байером". Жоэль заинтересован в переезде в Леверкузен, несмотря на то, что у него есть и другие варианты.



"Байер" рассматривает доступного свободным агентом Матипа в качестве замены для Джонатана Та, за которым в свою очередь охотится "Бавария".



Если "Бавария" действительно купит Та, это лишь приблизит к уходу Де Лигта. Маттейс уже договорился с "Юнайтед", но "красным дьяволам" пока не удается согласовать его стоимость с клубом из Мюнхена.