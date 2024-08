Светская хроника за понедельник

"Бавария" установила цену за Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи. Виктор Осимхен не хочет переходить в "Челси". Марк Гехи готов отправиться в "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Бавария" требует от "Манчестер Юнайтед" 55 миллионов фунтов за защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи. (ESPN)



"Ливерпуль" собирается пригласить левого защитника "Лануса" Хулио Солера за 13 млн. фунтов на роль преемника для Энди Робертсона. (The Sun)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен "не в восторге" от возможности перейти в "Челси". (Corriere dello Sport)



Дортмундская "Боруссия" опережает "Челси" и "Астон Виллу" в борьбе за нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера. (Sky Sport Germany)



"Борнмут" отпустит нападающего Доминика Соланке в "Тоттенхэм" только за отступные в 65 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Кэмерон Арчер из "Виллы" может заменить Соланке в "Борнмуте". (Football.London)



"Милан" предложил 13 млн. фунтов плюс бонусы за защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла. (Fabrizio Romano)



"Ювентус" хочет избавиться от восьми игроков, включая вингера Федерико Кьезу, которого сватают в "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Кьеза также может заинтересовать "Юнайтед" и "Арсенал". (TEAMtalk)



"Арсенал" требует 30 млн. фунтов плюс долю от последующей перепродажи игрока в переговорах с "Марселем" по нападающему Эдди Нкетиа. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Брайтона" Жоао Педро интересен "Арсеналу". (Football Transfers)



"Эвертон" может быть вынужден продать защитника Джаррада Брантуэйта по сниженной цене, чтобы решить свои финансовые проблемы. (Football Insider)



Нападающий дортмундской "Боруссии" Никлас Фюллькруг прошел медобследование в "Вест Хэме". (Sky Sports)



Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе может заменить Энтони Гордона в "Ньюкасле". (The Sun)



Защитник "Пэлас" Марк Гехи открыт к переходу в "Ньюкасл". (The Times)



"Ньюкасл" надеется совершить прорыв в переговорах по Гехи. (Daily Mail)



"Фулхэм" заинтересован в защитнике "Виллы" Диего Карлосе. (Daily Mail)



Другое



Нападающий Жан-Филипп Матета собирается заключить новый контракт с "Пэлас". (The Sun)



"Ньюкасл" планирует обсудить новый контракт с Гордоном, когда тот вернется из отпуска. (The Athletic)



"Бавария" предлагала должность главного тренера Луи Ван Галю, прежде чем назначить Венсана Компани. (ESPN)



Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис хочет переманить спортивного директора "Арсенала" Эду. (Universo Online)



Заключительные дни своего отпуска полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден посвятил ловле рыбы. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Гари Невилл дебютировал в роли диджея. (The Sun)