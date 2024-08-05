Гвардиола: "Это будет хороший сезон для Марески"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заступился за своего коллегу Энцо Мареску после убедительной победы над "Челси".

Накануне "Сити" одержал победу 4:2 над "Челси" в рамках своего предсезонного турне по Соединенным Штатам. Эрлинг Холанд оформил хет-трик в этом матче, а поздние голы Рахима Стерлинга и Нони Мадуэке подсластили пилюлю "синих".



Все четыре своих гола "Челси" пропустили после грубейших ошибок, однако Гвардиола не спешит критиковать Мареску, который был его ассистентом в сезоне 2022/23.



"Я хочу сказать кое-что. Результат обусловлен состоянием поля. В нормальном состоянии этого бы не случилось. Этого бы не случилось на "Стэмфорд Бридж", уверен в этом".



"Во-вторых, я увидел, чего хочет Энцо, и мне это нравится. Я делаю этот комплимент не потому, что он мог друг и помогал мне в год требла".



"Но сегодня я увидел много вещей, которые, как я знаю, он собирается делать. А что вы ожидали? Что спустя две недели, без полноценных тренировок, они будут готовы выиграть Лигу Чемпионов? Нет. Я его большой фанат, и я знаю, что он будет успешен".



"На "Стэмфорд Бридж" нам будет сложнее добыть результат. Там всегда сложно".



"Он великолепно потрудился в "Лестере", и он сделает то же самое здесь, с этим невероятным подбором игроков. Это будет хороший сезон для него", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.