Джо Гомес собирается остаться в "Ливерпуле"

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес настроен остаться в мерсисайдском клубе.

На днях стало известно, что в июне "Ливерпуль" пытался использовать Гомеса в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона, оценив Джо в 45 миллионов фунтов.

Таблоиды сообщали, что "Ливерпуль" по-прежнему открыт к продаже Гомеса, а сам Джо получил пищу для размышлений и задумался о смене клуба этим летом.

Однако The Times уверяет, что Гомес никуда уходить не собирается. Джо предан "Ливерпулю" и намерен стать ключевым игроком при новом главном тренере Арне Слоте, не сумев стать таковым при Юргене Клоппе.

Добавим, Гомес не сыграл ни минуты за сборную Англии на Евро-2024, однако отпуск Джо оказался сдвинут, и 27-летний защитник только сейчас приступает к предсезонной подготовке.


Метки Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. closer 04.08.2024 23:12 # closer
    Джо глиномес

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  2. kapitoxa 04.08.2024 23:07 # kapitoxa
    это равносильно приобретению, - ликуйте скаузеры

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