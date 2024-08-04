Джо Гомес собирается остаться в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес настроен остаться в мерсисайдском клубе.

На днях стало известно, что в июне "Ливерпуль" пытался использовать Гомеса в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона, оценив Джо в 45 миллионов фунтов.



Таблоиды сообщали, что "Ливерпуль" по-прежнему открыт к продаже Гомеса, а сам Джо получил пищу для размышлений и задумался о смене клуба этим летом.



Однако The Times уверяет, что Гомес никуда уходить не собирается. Джо предан "Ливерпулю" и намерен стать ключевым игроком при новом главном тренере Арне Слоте, не сумев стать таковым при Юргене Клоппе.



Добавим, Гомес не сыграл ни минуты за сборную Англии на Евро-2024, однако отпуск Джо оказался сдвинут, и 27-летний защитник только сейчас приступает к предсезонной подготовке.