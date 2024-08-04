Гиу отрицает, что перешел в "Челси" из-за денег

Марк Гиу Нападающий "Челси" Марк Гиу отверг предположения о том, что он покинул "Барселону" из-за денег.

Когда в июле "Челси" выкупил Гиу у "Барселоны" за отступные в 5 миллионов фунтов, в прессе появились слухи, что 18-летний нападающий был соблазнен большими деньгами.

Однако Гиу, забивший один гол в четырех предсезонных матчах "Челси" во время турне по США, уверяет, что у него был другой источник мотивации.

"Дело было не в моем контракте. Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге, а "Челси" — это великий клуб с большой историей".

"Это было тяжелое решение, но это была удивительная возможность, поэтому я не мог ее упускать".

"Думаю, я готов (к игре за первую команду). Каждый день мы очень упорно трудимся на поле и за его пределами, трудимся над физическим аспектом и практическим. Поэтому, думаю, я готов выходить на поле и помогать команде, когда я нужен", — цитирует Гиу BBC.


Метки Гиу, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 22:00

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