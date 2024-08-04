Агент Альвареса направляется в Европу

Хулиан Альварес Агент нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса направляется в Европу, чтобы заняться будущим своего клиента.

В прошлом месяце Альварес признался, что недоволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы, а пресса принялась сватать Хулиана в "Арсенал", "Атлетико" и ПСЖ.

Окончательное решение насчет своего будущего примет сам Альварес, когда закончит выступать за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, однако агент Хулиана приступает к работе уже сейчас.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на предстоящей неделе агент Альвареса прилетит в Европу и прежде всего встретится с руководством "Сити".

"Сити" допускает продажу 24-летнего Альвареса, но только по правильной цене — предложения в 35-40 миллионов фунтов даже не будут рассматриваться.


Метки Альварес, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 21:00

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