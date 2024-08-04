Тен Хаг: "Новое руководство МЮ хочет заключать сделки"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что новое руководство клуба работает над дальнейшими приобретениями.

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав Джошуа Зиркзее и Лени Йоро, который уже успел угодить в лазает на три месяца.

После поражения 3:0 в предсезонном матче от "Ливерпуля" Тен Хаг поведал, что новый спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт и соратники хотят дополнительно укрепить состав, пока трансферное окно еще открыто.

"Это всегда сложно сказать (будут ли еще приобретения). Мы надеемся. Мы всегда ищем, и эта новая команда руководителей хочет делать дела и заключать сделки. Они работают над этим".

"Но нам нужно посмотреть, правильное ли это время и если ли у нас возможности", — цитирует Тен Хага BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 20:00

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