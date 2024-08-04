Тен Хаг: "Новое руководство МЮ хочет заключать сделки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что новое руководство клуба работает над дальнейшими приобретениями.

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав Джошуа Зиркзее и Лени Йоро, который уже успел угодить в лазает на три месяца.



После поражения 3:0 в предсезонном матче от "Ливерпуля" Тен Хаг поведал, что новый спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт и соратники хотят дополнительно укрепить состав, пока трансферное окно еще открыто.



"Это всегда сложно сказать (будут ли еще приобретения). Мы надеемся. Мы всегда ищем, и эта новая команда руководителей хочет делать дела и заключать сделки. Они работают над этим".



"Но нам нужно посмотреть, правильное ли это время и если ли у нас возможности", — цитирует Тен Хага BBC.