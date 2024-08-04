Симонс отверг интерес из Премьер-Лиги и возвращается в Лейпциг

Атакующий полузащитник ПСЖ Хави Симонс отверг интерес клубов Премьер-Лиги и решил вернуться в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в последние часы Симонс уведомил ПСЖ о своем окончательном решении, и в начале следующей недели Хави пройдет медобследование в Лейпциге.



Романо утверждает, что в последний момент перехватить Симонса пытались клубы Премьер-Лиги. Ранее одним из претендентов на 21-летнего голландца назывался "Манчестер Юнайтед".



Однако интерес из Англии не поколебал решение Симонса вернуться в "РБ Лейпциг", где он провел прошлый сезон. Ожидается, что это снова будет аренда без опции выкупа.