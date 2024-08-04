Мареска: "Галлахер и "Челси" ищут решение"

Конор Галлахер Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сообщил, что клуб и полузащитник Конор Галлахер вместе работают, чтобы "найти решение".

Ранее на этой неделе Галлахер отклонил предложение о новом контракте, а "Челси" согласился продать Конора в "Атлетико".

Мареске известно лишь то, что предложение о новом контракте действительно было сделано 24-летнему англичанину и что клуб и игрок ведут переговоры.

"Единственная вещь, которую я могу сказать, заключается в том, что он находится в контакте с клубом, чтобы найти решение".

"Клуб предложил ему контракт. Но в данный момент это единственная новость, которую я получил", — цитирует Мареску The Athletic.


Метки Галлахер, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 18:00

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