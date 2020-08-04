У Гвардиолы "нет новостей" насчет Альвареса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет новостей насчет нападающего Хулиана Альвареса.

Накануне появились слухи, что "Сити" начал переговоры о продаже Альвареса в "Атлетико", однако Гвардиола это не комментирует и предпочитает дождаться 24-летнего аргентинца с Олимпийских игр.



"У меня нет новостей. Мне нечего сказать. Он вернется к нам. Он абсолютно наш игрок".



"Я рассчитываю на него, но, как я и сказал, такие решения будут приниматься совместно. Он должен отдохнуть, и когда он будет готов вернуться, он вернется".



"Уверен, когда он вернется, я обниму его и поздравлю с выступлением на Кубке Америки, на Олимпийских играх, и мы начнем работать вместе. Такова реальность".



"До тех пор, пока это не произойдет, у меня есть тысяча миллионов других забот. На следующей неделе мы играем за первый трофей сезона, а затем через две недели мы играем на "Стэмфорд Бридж", и меня волнует только это", — цитирует Гвардиолу BBC.