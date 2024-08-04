"Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "Саутгемптон"

"Ливерпуль" отклонил предложение "Саутгемптона" в 15 миллионов фунтов о покупке вингера Фабиу Карвалью.

Карвалью был целью для "Саутгемптона" еще в январе, до своего перехода в "Халл" на правах аренды. С тех пор "святые" оформили путевку в Премьер-Лигу и сейчас вернулись за Фабиу.



Однако предложение "Саутгемптона" в 15 млн. фунтов насчет 21-летнего португальца, поигравшего на юношеском уровне за сборную Англии, было отклонено, сообщает The Athletic.



Карвалью очень уверенно проводит предсезонный период и имеет все шансы заслужить место в планах нового главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.



Источник подчеркивает, что "Ливерпуль" исключает очередную аренду Карвалью, а для постоянного трансфера потребуется сумма гораздо больше, нежели предложил "Саутгемптон".



Добавим, Карвалью выходил в стартовом составе на все три матча "Ливерпуля" в рамках предсезонного турне по США: против "Реал Бетис", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". При этом против "канониров" и "красных дьяволов" Фабиу забил по голу.