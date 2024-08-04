Мэтт О'Райли может заменить Галлахера в "Челси"

"Челси" рассматривает полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли в качестве возможной замены для Конора Галлахера.

На текущей неделе Галлахер второй раз за лето отказался от нового контракта, что не оставляет "Челси" иного выбора, кроме как продать Конора, чье действующее соглашение истекает через год.



"Челси" предпочитает продать Галлахера в "Атлетико", а параллельно "синие" задумываются о приглашении другого полузащитника на место 24-летнего англичанина.



По информации Sky Sports, одним из рассматриваемых "Челси" вариантов является О'Райли, которого ранее этим летом пыталась заполучить "Аталанта" и которым интересуются другие клубы Премьер-Лиги.



23-летний датчанин выступает за "Селтик" после своего перехода из "МК Донс" в январе 2022, забив 18 голов и отдав 13 результативных передач в 37 матчах прошлого сезона шотландской Премьер-Лиги.