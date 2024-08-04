Гари Кэхилл хочет, чтобы Галлахер остался в "Челси"

Бывший защитник "Челси" Гари Кэхилл хочет, чтобы полузащитник Конор Галлахер остался на "Стэмфорд Бридж".

На этой неделе Галлахер снова отказался от продления своего истекающего через год контракта, что делает продажу Конора почти неминуемой.



"Челси" уже принял предложение "Атлетико" по 24-летнему англичанину, но Кэхилл не хочет, чтобы "синие" теряли столь ценного игрока.



"Я не могу говорить от лица клуба, но я могу иметь собственное мнение. Глядя на это снаружи, я был бы счастлив, если он останется".



"С тех пор, как он пробился в первую команду "Челси", мы видим, что тренеры дают ему играть и наделяют его ответственностью носить повязку. Они на ежедневной основе видят, что он может дать. Именно поэтому они дают ему играть, они отводят ему большую, ответственную роль в таком возрасте".



"Думаю, он делает большой вклад в игру — тем, как он задает темп, как прессингует, своим настроем. Все, что слышал насчет него, мне по-настоящему нравится. Помимо этого, он является игроком топ-уровня. Поэтому мое мнение таково, что я бы оставил его подольше", — цитирует Кэхилла The Athletic.