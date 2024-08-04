"Юнайтед" хочет 18 млн. фунтов за Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" определился с ценой за правого защитника Аарона Ван-Биссаку.

На текущей неделе "Бавария" отклонила совместное предложение "Юнайтед" о покупке защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.



Как раз Мазрауи и рассматривается "Юнайтед" в качестве замены для Ван-Биссаки, переговоры насчет которого в свою очередь ведет "Вест Хэм".



Завершив приобретение Крисенсио Саммервилла и согласовав переход Никласа Фюллькруга, теперь "Вест Хэм" готов сосредоточиться на переговорах по Ван-Биссаке.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" хочет около 18 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, и только в случае продажи Аарона "красные дьяволы" смогут купить Мазрауи.