"Юнайтед" хочет 18 млн. фунтов за Ван-Биссаку
"Манчестер Юнайтед" определился с ценой за правого защитника Аарона Ван-Биссаку.
На текущей неделе "Бавария" отклонила совместное предложение "Юнайтед" о покупке защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.
Как раз Мазрауи и рассматривается "Юнайтед" в качестве замены для Ван-Биссаки, переговоры насчет которого в свою очередь ведет "Вест Хэм".
Завершив приобретение Крисенсио Саммервилла и согласовав переход Никласа Фюллькруга, теперь "Вест Хэм" готов сосредоточиться на переговорах по Ван-Биссаке.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" хочет около 18 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, и только в случае продажи Аарона "красные дьяволы" смогут купить Мазрауи.
04.08.2024 12:00
Просмотров: 332
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОН ЧЕН ЫЕ!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий