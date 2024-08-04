Тен Хаг готов начать сезон с Санчо в качестве нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вингер Джейдон Санчо может начать сезон в качестве нападающего.

Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 3:0 от "Ливерпуля". В этом предсезонном матче Тен Хаг был лишен Расмсуса Хейлунда, который выбыл с травмой задней поверхностью бедра на шесть недель, и Джошуа Зиркзее, который только приступил к тренировкам, задействовав в нападении Санчо.



Тен Хаг допускает, что Санчо, с которым они помирились ранее этим летом, сыграет нападающего и в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.



"Может ли Санчо выйти в старте против "Сити"? Да, иначе мы бы не использовали его на этой позиции".



"Мы можем так поступить, но это зависит от доступности Расмуса и, конечно, Джошуа Зиркзее, который уже приступил к тренировкам, но он не так долго тренируется, ему нужно время, а также ему нужно адаптироваться к английскому футболу и нашему стилю игры".



"Также, конечно, у нас есть вариант с Джейдоном в нападении. Мы знаем, что он может играть на флангах, но также в качестве ложного нападающего. Это вариант", — цитирует Тен Хага ESPN.