Слот видит Нуньеса своим ключевым игроком

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот связался с Дарвином Нуньесом и заверил уругвайского нападающего, что отводит тому ключевую роль в своих планах на будущее.

Нуньес, стоивший "Ливерпулю" 85 миллионов фунтов, не чувствовал себя вполне счастливым в прошлом сезоне, регулярно подвергаясь критике за свою расточительность возле чужих ворот.



В предыдущие месяцы неоднократно появлялись слухи о том, что Нуньес может покинуть "Ливерпуль" этим летом.



Однако Daily Mirror утверждает, что одним из своих первых действий после вступления в должность главного тренера "Ливерпуля" Слот позвонил Нуньесу и попытался развеять все сомнения Дарвина.



Слот сказал Нуньесу, что делает большую ставку на Дарвина, и 25-летний уругваец, который получил дополнительный отдых после Кубка Америки, был рад услышать такие слова.



В данный момент Слот готовит тактический план, который позволит Нуньесу лучше раскрыть свои качества и стать "фронтменом" революции Арне.