Слот видит Нуньеса своим ключевым игроком

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот связался с Дарвином Нуньесом и заверил уругвайского нападающего, что отводит тому ключевую роль в своих планах на будущее.

Нуньес, стоивший "Ливерпулю" 85 миллионов фунтов, не чувствовал себя вполне счастливым в прошлом сезоне, регулярно подвергаясь критике за свою расточительность возле чужих ворот.

В предыдущие месяцы неоднократно появлялись слухи о том, что Нуньес может покинуть "Ливерпуль" этим летом.

Однако Daily Mirror утверждает, что одним из своих первых действий после вступления в должность главного тренера "Ливерпуля" Слот позвонил Нуньесу и попытался развеять все сомнения Дарвина.

Слот сказал Нуньесу, что делает большую ставку на Дарвина, и 25-летний уругваец, который получил дополнительный отдых после Кубка Америки, был рад услышать такие слова.

В данный момент Слот готовит тактический план, который позволит Нуньесу лучше раскрыть свои качества и стать "фронтменом" революции Арне.


Метки Ливерпуль, Нуньес, Слот

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 10:00

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  1. sausage 04.08.2024 10:35 # sausage
    Кто бы сомневался? Все эти слухи от завистников на пустом месте появляются. И Ван Дейка, и Трента, и Салаха куда-то отправляли… Было чётко сказано по окончании сезона, кто уходит - те, у кого закончился контракт, мб Филипса продадут, если будет норм предложение. Всё. Я склонен ожидать, что и Гомес никуда не денется и все слухи о его продаже - просто спекуляции ибо вообще не поддаются никакой логике.

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  2. lemass 04.08.2024 10:26 # lemass
    норм он слот открыл и хуйню несет

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