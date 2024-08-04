Слот видит Нуньеса своим ключевым игроком
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот связался с Дарвином Нуньесом и заверил уругвайского нападающего, что отводит тому ключевую роль в своих планах на будущее.
Нуньес, стоивший "Ливерпулю" 85 миллионов фунтов, не чувствовал себя вполне счастливым в прошлом сезоне, регулярно подвергаясь критике за свою расточительность возле чужих ворот.
В предыдущие месяцы неоднократно появлялись слухи о том, что Нуньес может покинуть "Ливерпуль" этим летом.
Однако Daily Mirror утверждает, что одним из своих первых действий после вступления в должность главного тренера "Ливерпуля" Слот позвонил Нуньесу и попытался развеять все сомнения Дарвина.
Слот сказал Нуньесу, что делает большую ставку на Дарвина, и 25-летний уругваец, который получил дополнительный отдых после Кубка Америки, был рад услышать такие слова.
В данный момент Слот готовит тактический план, который позволит Нуньесу лучше раскрыть свои качества и стать "фронтменом" революции Арне.
04.08.2024 10:00
Просмотров: 281
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кто бы сомневался? Все эти слухи от завистников на пустом месте появляются. И Ван Дейка, и Трента, и Салаха куда-то отправляли… Было чётко сказано по окончании сезона, кто уходит - те, у кого закончился контракт, мб Филипса продадут, если будет норм предложение. Всё. Я склонен ожидать, что и Гомес никуда не денется и все слухи о его продаже - просто спекуляции ибо вообще не поддаются никакой логике.
(ответить)
норм он слот открыл и хуйню несет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий