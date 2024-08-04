"Ливерпуль" готов вступить в борьбу за Гехи

"Ливерпуль" готов вступить в борьбу за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

На текущей неделе стало известно, что переговоры о покупке Гехи начал "Ньюкасл", однако The Sun сообщает в эксклюзивном материале, что "Ливерпуль" собирается составить конкуренцию "сорокам".



"Ливерпуль" до сих пор не обзавелся заменой Жоэлю Матипу, который покинул клуб свободным агентом, будущее Джо Гомеса находится в подвешенном состоянии, а также новый главный тренер "красных" Арне Слот должен учитывать, что капитану Виргилу Ван Дейку уже 33 года.



"Ливерпуль" не хочет быть втянутым в аукцион за Гехи и в данный момент пытается выяснить, какова цена Марка. При этом источник утверждает, что "Пэлас" готов потребовать 75 миллионов фунтов за 24-летнего игрока сборной Англии.