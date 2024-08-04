"Атлетико" продвигается в переговорах с Галлахером

Конор Галлахер Испанский "Атлетико" провел позитивные переговоры с полузащитником "Челси" Конором Галлахером.

Этим летом Галлахер отклонил два предложения "Челси" о продлении своего истекающего через год контракта, что не оставляет "синим" иного выбора, кроме как продать Конора в это трансферное окно.

"Челси" уже принял предложение "Атлетико" в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) о покупке Галлахера, однако до сих пор было неясно, что думает о возможности уехать в Мадрид сам Конор.

По всей видимости, Галлахер открыт к столь крутому повороту в своей карьере, потому что журналист Фабрицио Романо утверждает, что в субботу "Атлетико" и 24-летний англичанин провели позитивный разговор.

Романо добавляет, что все стороны уверены в достижении компромисса, и на "Стэмфорд Бридж" надеются, что это произойдет в самое ближайшее время.




Метки Атлетико, Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2024 08:00

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