Бруно Гимараэс предан "Ньюкаслу"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что абсолютно предан своему клубу и уходить никуда не собирается.

Ранее этим летом в контракте Гимараэса истек срок действия пункта об отступных в 100 миллионов фунтов. Но даже после это медиа продолжают сватать Бруно в различные топ-клубы.



Однако после победы 2:0 над "Йокогама Ф. Маринос" в предсезонном матче 26-летний бразилец призвал не сомневаться в своей преданности "Ньюкаслу".



"Я очень рад начать очередной сезон с клубом, который сделал так много для меня с моего первого дня здесь. Я рад вернуться и готов еще лучше, чем когда-либо, чтобы провести великолепный сезон и помочь "Ньюкаслу" занять как можно больше высокую позицию!"



"Очередная мечта исполнилась! Быть капитаном этой команды — это все, о чем я мечтал, но никогда не представлял! Мы является одним целым, и, уверен, я буду предан этой эмблеме сильнее, чем когда-либо прежде", — написал Гимараэс в социальной сети.