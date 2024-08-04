Новые лица в Премьер-Лиге: Околи, Зиркзее, Миленкович

Продолжаем знакомить с новыми лицами в Премьер-Лиге. На очереди защитник "Лестера" Калеб Околи, новобранец "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее и потенциальный лидер обороны "Ноттингем Форест" Никола Миленкович.





Калеб Околи



"Аталанта" — "Лестер", 13 млн. фунтов



"Лестер" уже не первый раз покупает игрока "Аталанты" — ранее "лисы" приобрели у "бергамаски" Тимоти Кастаня, который покинул клуб в момент его вылета в Чемпионшип, но до того провел несколько неплохих сезонов на "Кинг Паур".



Калеб Околи — высокий центральный защитник с определенным потенциалом, который так и не раскрылся в "Аталанте", за которую он провел в Серии А всего 17 матчей. Калеб начинал свою профессиональную карьеру в "Аталанте", но в основном играл на правах аренды в других клубах Серии А и Б — СПАЛ, "Кремонезе" и "Фрозиноне". Именно прошлый сезон, проведенный в составе "Фрозиноне", и впечатлил скаутов "Лестера", а также — выступления Околи в составе молодежной сборной Италии.



Уроженец Виченцы начинал заниматься футболом в академии местной команды, но в 2015 году перебрался в "Аталанту", где и дебютировал в Серии А. Родители Околи — нигерийцы, перебравшиеся в Италию, но сам Околи никогда не думал о том, чтобы представлять на международном уровне Нигерию, пройдя все возрастные уровни в сборной Италии, не считая взрослого.



Со своим ростом в 191 см Околи выглядит защитником, который имеет хорошие шансы раскрыться в Премьер-Лиге. Ему 23 года, он получил качественное футбольное образование в Италии, где уделяют большое внимание тактическому обучению игроков, и в своем первом полноценном сезоне в Серии А с "Фрозиноне" Калеб имел большой опыт противостояния лучшим форвардам в составе команды, которой часто приходилось обороняться большими силами.



"Лестер" вообще в последние годы предпочитает сотрудничать с центральными защитниками с ростом 190+. В последнем сезоне лидером их обороны был датчанин Вестергор (199 см), в паре с ним играл лишь чуть не дотягивающий до "стандарта" Ваут Фас (188 см), а в резерве есть двухметровый австралиец Суттар. В то же время в команде есть и Конор Коуди (185 см), но его использовали лишь в случае, когда надо играть в трех центральных защитников, так как бывший защитник "Вулверхэмптона" и "Эвертона" хорош только в этой схеме.



Очевидно, что Околи куплен как перспективная замена возрастному Вестергору или нестабильному Фасу, но ему понадобится время на адаптацию. Игрок обладает потенциалом и физически идеально подходит Премьер-Лиге, но многое тут будет зависеть от его адаптации и прогресса, который необходим для стабтильной игры в Англии. Все же опыт игры за "Фрозиноне" в Серии А — это пока что единственное, чем может похвастать Калеб, не считая регулярной игры за молодежную сборную Италии.



Джошуа Зиркзее



"Болонья" — "Манчестер Юнайтед", 36.5 млн. фунтов



Первым подписанием "Манчестер Юнайтед" в межсезонье оказался голландский нападающий из "Болоньи" Джошуа Зиркзее, ставший настоящим открытием прошлого сезона в Серии А, вместе со своей командой, сенсационно пробившейся в Лигу Чемпионов.



Очевидно, что Зиркзее интересен "Юнайтед" в первую очередь тем, что является игроком, умеющим выполнять роль "дополняющего форварда", который контрастирует со стилем основного нападающего команды в лице датчанина Хейлунда.



Привлекательность голландца заключается в его очень редком наборе навыков для нападающего. Имея рост в 193 см, Зиркзее обладает всеми качествами для игры в оттяжке, которые вы ожидаете от игрока такого роста, но он сочетает это с техническими и дриблинговыми способностями футболиста гораздо более низкого роста и с более низким центром тяжести. Его умелая игра в пас также означает, что он может быть чем-то вроде швейцарского армейского ножа, предлагающего множество решений для общекомандных атакующих проблем "Юнайтед".



Самый выдающийся талант Зиркзее проявляется в его дриблинге. Он известен тем, что скользит мимо защитников после обманного маневра (он любит делать вид, что делает удар, чтобы заставить защитника сделать подкат, прежде чем проскользнуть мимо него) или других искусных приемов.



Комфортно принимающий мяч спиной к воротам (чаще, чем Хейлунд или Рэшфорд) или на пол-оборота и наделенный высоким качеством первого касания, если Андре Онана сможет найти Зиркзее выносами мяча от ворот, он должен стать ориентиром для других нападающих "Юнайтед", чтобы строить вокруг него игру.



Его интеграция в стартовый состав должна улучшить способность "Юнайтед" удерживать мяч выше по полю и лучше защищаться от хаотичных контратак, которые стали обычным явлением во второй половине сезона 2023/24.



Тен Хаг будет особенно в восторге от разнообразных способностей своего соотечественника в качестве центрального нападающего. Зиркзее, который любит играть с низко опущенными гетрами, может напоминать Джека Грилиша в его дни в "Астон Вилле", и способен "делать всего понемногу", в зависимости от того, что нужно его товарищам по команде.



Если все сложится для Зиркзее, он может помочь превратить посредственную атаку "Юнайтед" прошлого сезона во что-то более подвижное. Его талант вовлекать других в игру может позволить ему работать так же, как Антони Мартиаль в сезоне 2019/20, взаимодействуя с такими игроками, как Рэшфорд, Алехандро Гарначо, а также забивая какое-то количество голов самостоятельно.



Если и есть какие-либо опасения по поводу его игры в качестве центрального нападающего, то они связаны с его работой — или ее отсутствием — в штрафной площади. Взгляд на его карту ударов по воротам в прошлом сезоне показывает, что, хотя Зиркзее бьет по воротам часто, делает он это в основном не из самых опасных участков поля.



Он впечатляет своей способностью владеть мячом и манипулировать пространством в глубоких зонах поля, но на данный момент он проводит слишком мало времени в чужой штрафной площади, чтобы стать игроком, забивающим по 20 голов за сезон.



Вероятно, первое время Зиркзее будет игроком ротации, но в паре с Хейлундом он способен быть максимально полезным, снабжая мячами датчанина и создавая ему свободное пространство. С Зиркзее у Тен Хага будет большой выбор тактических вариантов в атаке, вдобавок его возраст (23 года) дает надежду на прогресс голландца.



Никола Миленкович



"Фиорентина" — "Ноттингем Форест", 12 млн. фунтов



Третий новобранец в нашем материале — тоже высокий игрок, который по габаритам идеально подходит Премьер-Лиге. Никола Миленкович (195 см) — лидер сборной Сербии и, до недавних пор, "Фиорентины", который провел семь сезонов в Серии А и обладает колоссальным опытом и впечатляющими габаритами для того, чтобы стать лидером обороны "Ноттингем Форест".



Ниола Миленкович уже давно входил в число лучших центральных защитников Серии А, и к его персоне регулярно присутствовал интерес со стороны больших клубов — в том числе и из Премьер-Лиги. Но серб регулярно продлевал контракт с "Фиорентиной" и комфортно чувствовал себя во Флоренции, где провел семь лет, дважды став финалистом Лиги Конференций и сыграв в финале Кубка Италии.



Наверное, в 26 лет наступил тот момент, когда Миленкович, наконец, решился попробовать себя в лиге, в которой его ждали давно, но немного удивительно, что серб выбрал для получения опыта в Премьер-Лиге именно "Ноттингем Форест". Ранее у него были на руках более интересные варианты, включая "Вест Хэм", регулярно играющий в еврокубках, но продукт академии "Партизана" пошел по нетривиальному пути, подписав контракт с "лесниками".



В "Фиорентине" Миленкович оказался в 19 лет, и некоторое время ему нужно было адаптироваться на новом месте, так как игрок был очень привязан к Сербии, "Партизану" и своей семье. Но как только Никола дебютировал за "Фиорентину", стало ясно, что этот игрок в скором времени станет основным — несмотря на свой впечатляющий рост, Миленкович был очень хорош в обращении с мячом, что оценил тогдашний менеджер "фиалок" Стефано Пиоли.



Очевидно, что игрок с такими габаритами и большим опытом сразу будет готов стать лидером обороны "Ноттингем Форест", с большим трудом на протяжении двух последних сезонов избегавшего вылета из Премьер-Лиги. Клуб ищет игроков, способных моментально увеличить качество состава, и Миленкович — именно такой исполнитель.



Проблемой для него в Премьер-Лиге могут стать отношения с арбитрами, так как серб — очень жесткий игрок, который регулярно получает желтые карточки, а время от времени удаляется с поля. Стандарты жесткости игры в Англии уже давно не являются классическими, и судьи относятся с минимальной терпимостью к игрокам такого стиля — тому же Граниту Джаке так и не удалось полноценно раскрыться в "Арсенале" во многом из-за того, что ему приходилось регулярно играть "на карточке" и часто покидать поле из-за удалений. Но безусловно, в плане надежности, умения играть на втором этаже и понимая игры Миленкович — нечто новое в составе "Форест". Это игрок, которого в перспективе видели в более крутом клубе, и большая удача "лесников" в том, что удалось подписать такого классного и опытного защитника за относительно небольшие деньги.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru