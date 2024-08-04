"Ливерпуль" хочет минимум 12 млн. фунтов за Бобби Кларка

"Ливерпуль" потребовал минимум 12 миллионов фунтов от австрийского "Ред Булл" за полузащитника Бобби Кларка.

Кларк не поехал с "Ливерпулем" в предсезонное турне по Соединенным Штатам из-за травмы спины, но уже приступил к тренировкам на базе в Керби.



По информации The Athletic, к 19-летнему англичанину существует сильный интерес со стороны "Ред Булл", возглавляемого Пепом Лейндером, бывшим ассистентом Юргена Клоппа.



Однако "Ливерпуль" не спешит принимать решение по Кларку, предупредив клуб из Зальцбурга, что Бобби будет стоить минимум 12 млн. фунтов.



Кларком также интересуются клубы Чемпионшипа "Норвич", "Лидс", "Шеффилд Юнайтед" и "Ковентри", и в данный момент наиболее вероятным сценарием является уход Бобби в аренду на сезон 2024/25.



Добавим, в прошлом сезоне Кларк сыграл только пять матчей в Премьер-Лиге, включая единственное появление в стартовом составе.