"Вест Хэм" объявил о покупке Саммервилла

"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла за 25 миллионов фунтов плюс бонусы.

Пройдя медобследование, Саммервилл заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.



Саммервилл выступал за "Лидс" с 2020 года, а в прошлом сезоне был признан лучшим игроком Чемпионшипа, забив 19 голов и отдав девять результативных передач.



Однако по итогам прошлого сезона "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа, и это подтолкнуло клуб с "Элланд Роуд" к продаже своей звезды.



22-летний голландец, которого ранее сватали в "Ливерпуль" и "Челси", становится очередным приобретением команды Хулена Лопетеги этим летом после Уэса Фодерингема, Макса Килмена и Луиса Гильерме.



"Я очень рад, и мне не терпится начать. Это идеальный шаг для моей карьеры. "Вест Хэм" — огромный клуб с большими амбициями и отличными игроками, поэтому я по-настоящему взволнован оказаться здесь".



"Я всегда стараюсь следовать зову сердца, и у меня было ощущение, что это лучшее место, чтобы продолжить свое развитие как игрока и попытаться реализовать весь свой потенциал".



"Здесь такая богатая история, и эта команда так хорошо выступала в Премьер-Лиге и Европе в последние годы. Я поговорил с главным тренером, и он убедил меня, что я смогу проявить себя здесь и помогу достичь успеха в новом сезоне".



"Думаю, я здесь, чтобы помочь написать новую главу истории, и я был бы счастлив помочь "Вест Хэму" вернуться в Европу. Я хочу делать свой вклад с помощью большого количества голов и результативных передач, и сейчас мне не терпится познакомиться со своими партнерами по команде и фанатами", — сообщил Саммервилл.



