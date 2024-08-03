"Вест Хэм" объявил о покупке Саммервилла
"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла за 25 миллионов фунтов плюс бонусы.
Пройдя медобследование, Саммервилл заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.
Саммервилл выступал за "Лидс" с 2020 года, а в прошлом сезоне был признан лучшим игроком Чемпионшипа, забив 19 голов и отдав девять результативных передач.
Однако по итогам прошлого сезона "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа, и это подтолкнуло клуб с "Элланд Роуд" к продаже своей звезды.
22-летний голландец, которого ранее сватали в "Ливерпуль" и "Челси", становится очередным приобретением команды Хулена Лопетеги этим летом после Уэса Фодерингема, Макса Килмена и Луиса Гильерме.
"Я очень рад, и мне не терпится начать. Это идеальный шаг для моей карьеры. "Вест Хэм" — огромный клуб с большими амбициями и отличными игроками, поэтому я по-настоящему взволнован оказаться здесь".
"Я всегда стараюсь следовать зову сердца, и у меня было ощущение, что это лучшее место, чтобы продолжить свое развитие как игрока и попытаться реализовать весь свой потенциал".
"Здесь такая богатая история, и эта команда так хорошо выступала в Премьер-Лиге и Европе в последние годы. Я поговорил с главным тренером, и он убедил меня, что я смогу проявить себя здесь и помогу достичь успеха в новом сезоне".
"Думаю, я здесь, чтобы помочь написать новую главу истории, и я был бы счастлив помочь "Вест Хэму" вернуться в Европу. Я хочу делать свой вклад с помощью большого количества голов и результативных передач, и сейчас мне не терпится познакомиться со своими партнерами по команде и фанатами", — сообщил Саммервилл.
03.08.2024 23:00
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крик))
Российское Минобороны опубликовало пропагандистский ролик, перечислив 40 национальностей жителей России. В том числе и украинцев
Ролик, призывающий подписать контракт, заканчивается перечислением 40 национальностей жителей России. «Мы карелы, мы украинцы, мы русские», - говорится в финале.
Ролик вызвал возмущение даже у некоторых российских z-блогеров.
При этом в России живут представители более 190 национальностей.
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«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — британский эксперт Меркурис.
Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их.
«Украинцам не хватает людей и техники, а у русских, если не неограниченное, то более чем достаточное количество того и другого для продолжения наступления», — отметил эксперт.
Накануне британская газета The Independent написала, что украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.
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ебать я этого малого в чупачупси ждал))
у нас чмудриг)
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А ведь я руски
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Вот бы нас Дординьо Рютера.
Я удивлён, каков Лидс был, и жаль что чуть не дошли.
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