"Фулхэм" приобрел Хорхе Куэнку

"Фулхэм" подтвердил приобретение защитника испанского "Вильярреала" Хорхе Куэнки. Трансфер оценивается в 6.7 млн. фунтов.

Куэнка заключил с "Фулхэмом" четырехлетний контракт, который также подразумевает опцию продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



Куэнка принадлежал "Вильярреалу" с 2020 года, но только в прошлом сезоне стал по-настоящему основным игроком.



Всего 24-летний испанец, ставший вторым приобретением "Фулхэма" в это трансферное окно после Эмиля Смит-Роу, сыграл 60 матчей за "Вильярреал", забив три гола.



Куэнка, способный сыграть в центре или слева в обороне, поможет команде Марку Силвы справиться с потерей Тосина Адарабиойо.