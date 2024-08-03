"Атлетико" начал переговоры о покупке Альвареса
Испанский "Атлетико" начал переговоры с "Манчестер Сити" о покупке нападающего Хулиана Альвареса.
Альварес не испытывал дефицита в игровых минутах в прошлом сезоне, однако на большие матчи зачастую оказывался вне стартового состава, и такая роль не устраивает Хулиана.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, этой ситуацией пытается воспользоваться "Атлетико", начав переговоры с "Сити" по Альваресу, интерес к которому также сохраняет ПСЖ.
"Сити" предпочитает сохранить Альвареса, но если сам Хулиан выразит желание уйти, а кто-либо из заинтересованных клубов согласится выложить минимум 70 миллионов фунтов, 24-летний аргентинец сможет сменить клуб.
03.08.2024 21:00
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