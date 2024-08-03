Гвардиол хочет, чтобы Гвардиола заключил новый контракт с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол заявил, что все игроки его команды хотят, чтобы их главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт.

Предстоящий сезон будет последним по действующему контракту Гвардиолы, который возглавляет "Сити" с 2016 года.



Поработав с Гвардиолой всего один сезон, Гвардиол не хочет, чтобы их успешное сотрудничество прекращалось.



"У Пепа всегда есть страсть и концентрация. Он постоянно вводит инновации и мотивирует нас. Все мы были бы счастливы, если бы он продлил свое пребывание здесь, потому что он заставляет нас показывать свою лучшую игру, и он создал нечто особенное здесь".



"Совместная работа с Пепом так плодотворна. Он постоянно подстегивает нас, чтобы играть в соответствии с нашим полным потенциалом и быть идеальными в каждом аспекте своей игры. Его высокие стандарты и невероятное внимание к деталям помогли мне вырасти как игроку и личности", — цитирует Гвардиола Daily Mirror.