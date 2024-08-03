"Юнайтед" согласовал переход Оби-Мартина
"Манчестер Юнайтед" согласовал переход бывшего нападающего "Арсенала" Чидо Оби-Мартина.
Оби-Мартин прославился на весь футбольный мире, забив 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" в ноябре 2023, когда ему было 15 лет.
В прошлом месяце Чидо подтвердил свой уход из "Арсенала" — 16-летний датчанин самостоятельно решил не продлевать свой школьный контракт.
А сейчас Sky Sports сообщает, что Оби-Мартин окончательно определился с новым клубом, согласовав условия своего перехода в "Юнайтед".
Несмотря на ряд более выгодных предложений из Германии, Оби-Мартин решил связать свое будущее с "Юнайтед", где уже в ближайшие дни пройдет медобследование.
Оби-Мартин подпишет с "Юнайтед" только школьный контракт — заключить профессиональное соглашение Чидо сможет по наступлении 17 лет.
Добавим, в прошлом сезоне Оби-Мартин забил 32 гола в 20 матчах лиги за команду "Арсенала" U-18. Чидо завершил кампанию хет-триком в победном для юных "канониров" дерби против "Челси" (5:2).
03.08.2024 19:00
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Явно за деньгами пошел... с большой долей вероятности очередной талантливый, но бестолковый и бесполезный Болотэлли\Погба...) Жаль!
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принял правильное решение, несмотря на юный возраст.
интересно, повлияло ли на его решение два подряд выкинутых чемпионства Арсеналом.
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