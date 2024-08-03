Гвардиола счастлив в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что он счастлив в своем клубе.

Пока Гвардиола проводил предсезонную подготовку, появились слухи, что Хосеп может получить предложение возглавить сборную Англии.

Однако Гвардиола думает только о работе с "Сити", по контракту с которым у него остается еще один год.

"Я здесь, я по-настоящему счастлив. Я ничего не могу сказать насчет этих слухов. Я не знаю, кто их распускает. Я по-настоящему доволен быть здесь".

"Мне не терпится дождаться, когда отсутствующие игроки вернутся, и мы будем тренироваться все вместе, предвкушая то, что нам предстоит сделать", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2024 18:00

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