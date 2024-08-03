"Арсенал" следит за Хулианом Альваресом

Хулиан Альварес "Арсенал" следит за ситуацией вокруг нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.

На днях главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будущее Альвареса прояснится после возвращения 24-летнего аргентинца с Олимпийских игр в Париже.

Перед этим сам Альварес намекнул, что недоволен своей ролью в команде Гвардиолы, потому что не попадал в стартовый состав на многие из больших матчей в прошлом сезоне.

Если Альварес примет решение покинуть "Сити" этим летом, то наставник "Арсенала" Микель Артета с радостью приютит Хулиана, как в свое время приютил Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.

Daily Mirror ожидает, что "Сити" не будет блокировать переход Альвареса в "Арсенал", но затребует справедливую цену — около 80 миллионов фунтов — за Хулиана.


Метки Альварес, Арсенал, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2024 17:00

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