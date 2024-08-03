"Арсенал" следит за Хулианом Альваресом
"Арсенал" следит за ситуацией вокруг нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.
На днях главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будущее Альвареса прояснится после возвращения 24-летнего аргентинца с Олимпийских игр в Париже.
Перед этим сам Альварес намекнул, что недоволен своей ролью в команде Гвардиолы, потому что не попадал в стартовый состав на многие из больших матчей в прошлом сезоне.
Если Альварес примет решение покинуть "Сити" этим летом, то наставник "Арсенала" Микель Артета с радостью приютит Хулиана, как в свое время приютил Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.
Daily Mirror ожидает, что "Сити" не будет блокировать переход Альвареса в "Арсенал", но затребует справедливую цену — около 80 миллионов фунтов — за Хулиана.
03.08.2024 17:00
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