Тен Хаг уверен, что Амасс может повторить путь Майну

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что левый защитник Харри Амасс способен повторить путь Кобби Майну и ворваться в первую команду.

В прошлом сезоне Майну утвердился основным игроком "Юнайтед", а также с лучшей стороны проявил себя в сборной Англии на Евро-2024.



Тен Хаг считает, что этот же путь — причем быстро — может повторить и 17-летний Амасс, учитывая то, что Тирелл Маласиа по-прежнему травмирован, а Люк Шоу только приступает к предсезонной подготовке.



"В данный момент он пока не так далеко продвинулся (как Майну), но если мы будем хорошо его тренировать и направлять, тогда через три месяца он может оказаться в этом положении. Но в данный момент он должен нагнать и развить в себе некоторые навыки, которые необходимы для игры за "Манчестер Юнайтед", потому что мы сражаемся за высшую позицию в лиге".



"Но с таким большим талантом он может очень быстро это сделать. Будет очень интересно посмотреть, удастся ли ему это", — цитирует Тен Хага The Guardian.