Гвардиола уверен, что Мареска будет успешен в "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его коллега Энцо Мареска будет успешен в "Челси".

Завоевав титул Чемпионшипа в своем единственном сезоне в "Лестере", этим летом Мареска возглавил "Челси".



А предыдущий сезон, 2022/23, в котором "Сити" сделал требл, Мареска провел в качестве ассистента Гвардиолы, и еще тогда Хосеп убедился, что итальянского специалиста ждет большое будущее.



"Я по-настоящему рад за него. Мы провели особенный год в месте. Он является невероятным, милым человеком. И его семья — тоже".



"Он проделал действительно хорошую, невероятную работу в "Лестере", выведя их в Премьер-Лигу, и теперь он трудится в команде, которая входит в топ-5 или топ-6 в Англии".



"Я желаю его всего наилучшего, потому что он заслуживает этого. Славные люди заслуживают лучшего".



"Он успешен в качестве тренера, потому что у него есть самое важное. Быть тренером — значит верить во что-нибудь, верить по-настоящему глубоко".



"Независимо от результатов, я придерживаюсь своих идей. Поэтому и он верит в то, что делает. И он будет успешен. Я не знаю, сколько времени это займет, но он добьется успеха", — цитирует Гвардиолу BBC.