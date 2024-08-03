"Аль-Иттихад" не будет покупать Эдерсона
Саудовский "Аль-Иттихад" завершил свой интерес к голкиперу "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсону.
Ранее этим летом интерес к Эдерсону проявлял "Аль-Наср", другой клуб из Саудовской Аравии.
В итоге "Аль-Наср" укрепил последний рубеж Бенто, а 30-летний Эдерсон стал целью для "Аль-Иттихада".
По слухам, Эдерсон был открыт к переезду в Саудовскую Аравию, где ему были готовы платить в три раза больше, однако "Аль-Иттихаду", как и ранее "Аль-Насру", не удалось договориться с "Сити".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Аль-Иттихад" готовится подтвердить переход Предрага Райковича из "Майорки", а значит Эдерсон с высокой вероятностью останется в "Сити".
03.08.2024 14:00
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