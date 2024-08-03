"Аль-Иттихад" не будет покупать Эдерсона

Эдерсон Саудовский "Аль-Иттихад" завершил свой интерес к голкиперу "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсону.

Ранее этим летом интерес к Эдерсону проявлял "Аль-Наср", другой клуб из Саудовской Аравии.

В итоге "Аль-Наср" укрепил последний рубеж Бенто, а 30-летний Эдерсон стал целью для "Аль-Иттихада".

По слухам, Эдерсон был открыт к переезду в Саудовскую Аравию, где ему были готовы платить в три раза больше, однако "Аль-Иттихаду", как и ранее "Аль-Насру", не удалось договориться с "Сити".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Аль-Иттихад" готовится подтвердить переход Предрага Райковича из "Майорки", а значит Эдерсон с высокой вероятностью останется в "Сити".


Метки Аль-Иттихад, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2024 14:00

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