"Аль-Иттихад" не будет покупать Эдерсона

Саудовский "Аль-Иттихад" завершил свой интерес к голкиперу "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсону.

Ранее этим летом интерес к Эдерсону проявлял "Аль-Наср", другой клуб из Саудовской Аравии.



В итоге "Аль-Наср" укрепил последний рубеж Бенто, а 30-летний Эдерсон стал целью для "Аль-Иттихада".



По слухам, Эдерсон был открыт к переезду в Саудовскую Аравию, где ему были готовы платить в три раза больше, однако "Аль-Иттихаду", как и ранее "Аль-Насру", не удалось договориться с "Сити".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Аль-Иттихад" готовится подтвердить переход Предрага Райковича из "Майорки", а значит Эдерсон с высокой вероятностью останется в "Сити".