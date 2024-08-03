"Боруссия" арендовала Коуто у "Сити"

Дортмундская "Боруссия" подтвердила переход крайнего защитника "Манчестер Сити" Яна Коуто.

Коуто проведет в Дортмунде сезон 2024/25 на правах аренды, после чего "Боруссия" будет обязана выкупить Яна при соблюдении определенных условий по заранее оговоренной цене — около 25 миллионов фунтов.



"Сити" приобрел Коуто еще в 2020 году у "Коритибы", но Ян так и не дебютировал за "горожан", все это время скитаясь по арендам.



Три из четырех своих сезонов в качестве игрока "Сити" 22-летний защитник провел в испанской "Жироне", которой он помог квалифицироваться в Лигу Чемпионов и игрой за которую заслужил возможность дебютировать за сборную Бразилии в прошлом сезоне.



"Для меня это исполнение мечты. "Боруссия" — особенный клуб. Каждый ребенок в Бразилии знает, насколько это замечательный клуб. Мне не терпится впервые примерить футболку "Боруссии" и испытать мощь и эмоции этого великолепного стадиона", — сообщил Коуто.